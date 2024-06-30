رئيس الوزراء: نتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بصورة دورية كل عام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتطلع لعقد لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بصورة دورية كل عام.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مساء الأحد، أنه انعقاد المؤتمر بصورة دورية يهدف لدعم متابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

ونقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص على افتتاح المؤتمر، إيمانا منه بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن سعي مصر لعقد المؤتمر جاء في ظل الإيمان العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري على مدى عقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

واستضافت القاهرة يومى 29 و30 يونيو، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.