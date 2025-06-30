فرنسا تغلق إحدى محطات الطاقة النووية بسبب موجة الحر الشديدة

أغلقت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة "إي دي إف"، محطة جولفش للطاقة النووية في جنوب البلاد نظرا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها تلك المنطقة.

وقالت شركة كهرباء فرنسا، اليوم الاثنين، إن الإغلاق تم في وقت متأخر من مساء الأحد للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة نهر جارون الذي تستمد منه المحطة مياه التبريد الخاصة بها.

وبسبب الطقس في منتصف فصل الصيف، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة مياه نهر جارون إلى 28 درجة مئوية اليوم الاثنين.

ولم تحدد الشركة الفترة التي ستظل فيها محطة الطاقة متوقفة عن العمل.

ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة في فرنسا، التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية، حتى منتصف الأسبوع الجاري.