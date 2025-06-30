إخلاء سبيل صاحب مطعم بالمحلة بكفالة في وفاة شاب وإصابة 7 بسبب اندلاع حريق

قرر قاض المعارضات المستشار ماجد بدوي بمحكمة أول المحلة، اليوم، إخلاء سبيل صاحب مطعم مأكولات شهير، بتهمة التسبب في مصرع شاب وإصابة 7 آخرين في واقعة اندلاع حريق بالمطعم، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت مدينة المحلة الكبرى، شيعت جنازة الشاب (محمد شعبان داود) في نهاية العقد العشريني، بمنطقة شكري القوتلي بمسقط رأسه بقرية كفر حجازي بعد أن توفي متأثرا بحروق جسيمة بالمستشفى نتيجة الحريق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع النيران بمطعم مأكولات بنطاق دائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق وتمت السيطرة على الموقف.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص توفي منهم شاب بعد نقله للمستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.