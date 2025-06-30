16 شهيدا ومصابون في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

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استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ولليوم الـ105 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد ثلاثة مواطنين، في قصف إسرائيلي على منطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس جنوب القطاع، هم: نجية إبراهيم موسى أبو مصطفى، صلاح عبد المنعم سلمان أبو مصطفى وعبد الله عبد المنعم سلمان أبو مصطفى.

وأشار إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خان يونس.

وذكر أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأوضح أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وشنت غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

وفي السياق، استشهد ثلاثة مواطنين، في قصف على نقطة طبية بجوار مدرسة حلاوة (زينت الوزير) في جباليا البلد شمالي القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.