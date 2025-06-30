الشرطة البريطانية: العروض الغنائية لفرقتي بوب فيلان ونيكاب تخضع لتحقيق جنائي

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ذكرت الشرطة البريطانية أن العروض الغنائية لفرقتي بوب فيلان ونيكاب في مهرجان جلاستونبري سوف تخضع لتحقيق جنائي.