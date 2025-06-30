 الشرطة البريطانية: العروض الغنائية لفرقتي بوب فيلان ونيكاب تخضع لتحقيق جنائي - بوابة الشروق
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الشرطة البريطانية: العروض الغنائية لفرقتي بوب فيلان ونيكاب تخضع لتحقيق جنائي

لندن - (أ ب)
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 7:26 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 7:26 م

ذكرت الشرطة البريطانية أن العروض الغنائية لفرقتي بوب فيلان ونيكاب في مهرجان جلاستونبري سوف تخضع لتحقيق جنائي.

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