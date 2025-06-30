الشرطة البريطانية: العروض الغنائية لفرقتي بوب فيلان ونيكاب تخضع لتحقيق جنائي

تامر حسني يحيي بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض يوليو المقبل

أسما إبراهيم ترد على منتقدي شيرين بعد حفلها في مهرجان موازين: الفن الحقيقي أقوى من الأزمات