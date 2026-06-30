قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن مشروع العاصمة الإدارية انتقل من مرحلة التخطيط ليصبح "حلما تحقق إلى واقع".

وأشار خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" إلى أن المدينة تشهد حاليا تواجد سكان مقيمين وصل عددهم إلى أكثر من 30 ألف مواطن، مع استمرار الزيادة اليومية في أعداد المنتقلين إليها.

وأوضح أن الكثير من الناس كان يتصور العاصمة مجرد مبان محدودة وسط الصحراء، لافتا إلى انتهاء أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بالكامل بنسبة 100%.

وأضاف أن العاصمة تتكون من أربع مراحل، مشيرا إلى "بيع حوالي70% من الأراضي للمطورين"، وباتت الكثير من المناطق جاهزة للتشغيل والإسكان.

وأكد أن معدلات الإشغال من السكان المقيمين حاليا "30 ألف مواطن تقريبا"، متابعا: "أعتقد في نهاية العام العدد سيتضاعف ليصل إلى ما بين 50 و60 ألف نسمة بنهاية العام"، وذلك بناء على مؤشرات طلبات تركيب عدادات الخدمات التي تشرف عليها الشركة.

وشدد أن عدد السكان "ليس قليلا" كما يراه الناس، موضحا أن مساحة المرحلة الأولى تعادل أربعة أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد أو مدينة الشروق.