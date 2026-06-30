عقد وزيرا داخلية تركيا مصطفى تشيفتشي، وسوريا أنس خطاب، مباحثات في العاصمة دمشق لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات عدة أبرزها الأمن وتطوير القدرات المؤسسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الثلاثاء، في دمشق التي وصلها الوزير التركي في وقت سابق من اليوم لإجراء مباحثات مع المسئولين السوريين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الوزيرين بحثا التعاون في إنشاء أنظمة المراقبة الإلكترونية للمرور في سوريا، وتوسيع استخدام تقنيات التعرف على لوحات المركبات وبصمات الأصابع، إلى جانب تطوير عمليات طباعة جوازات السفر والبطاقات الشخصية، والتعاون في مجال المعدات الأمنية.

كما ناقش الوزيران التعاون في إنشاء شبكة اتصال طارئة وخدمات الإسعاف، وتبادل الخبرات في مكافحة المخدرات، إضافة إلى تدريب عناصر الشرطة السورية.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي سفير أنقرة بدمشق نوح يلماز، وقائد قوات الدرك (الجندرما) علي تشارداكجي، والمدير العام للأمن علي فيدان، ورئيس إدارة الهجرة محمد سلامي يازيجي، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) علي حمزة بهلوان.

ومن الجانب السوري، حضر اللقاء نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان، ونائب وزير الشؤون الإدارية والمالية باسم المنصور، ونائب وزير الموارد البشرية حسام فتوح، ومدير دائرة الهجرة والجوازات عثمان هلال، إلى جانب عدد من المسؤولين.

ومن المتوقع أن تُختتم المباحثات بين الجانبين بتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من مجالات التعاون.

كما يُنتظر أن يلتقي الوزير التركي بعد ذلك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، على أن يجري لاحقا لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع.