رئيس قطاع الإعلام بالجامعة العربية يؤكد أهمية الأفلام الوثائقية في دعم القضية الفلسطينية

استقبل السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة، السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لنقل تحيات أحمد عساف الوزير المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني، والتأكيد على أهمية متابعة قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية على الواجهة الإعلامية وفي جوهرها المحافظة على الموروث الروحي والحضاري والثقافي والعمراني لمدينة القدس.

وفي هذا الصدد، قدم السفير مهند العكلوك مجموعة من المواد الإعلامية والتلفزيونية من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدولة فلسطين تتضمن 140 فيلما قصيرا تحتوي على تاريخ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

كما تتضمن توثيقا شاملا عن الانتهاكات السافرة للسلطات الإسرائيلية الممنهجة التي تعمد على تهويد معالم مدينة القدس ومحاولة طمس هويتها الأصيلة، ومن بين هذه الإنتاجات: "قلاع الأقصى"، "مقدسيون"، "حجارة القدس"، "لن نرحل".

وتنفيذا لتوجهات جامعة الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية بما فيها قرارات الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة في نوفمبر الماضي بالقاهرة وخاصة القاء الضوء على الجهود المتعلقة بالمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتراثها العريق، سيتم بالتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين وتلفزيون فلسطين استغلال هذه الأفلام الوثائقية على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على ترويجها على نطاق إعلامي واسع.

وفي هذا السياق، أكد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، الأهمية الخاصة لهذه الأفلام الوثائقية والاستفادة منها في القنوات التلفزيونية للدول الأعضاء اعتبارا لقيمتها في دعم القضية الفلسطينية المشروعة والقدس الشريف، مشيرا إلى أنها أنتجت بمهنية وتقنيات عالية الجودة رغم الظروف الصعبة للعاملين في الإعلام الفلسطيني.