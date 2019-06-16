 السيسي عن سد النهضة: لابد من الاتفاق مع إثيوبيا على فترة ملء الخزان بالشكل الذي نستطيع تحمله - بوابة الشروق
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السيسي عن سد النهضة: لابد من الاتفاق مع إثيوبيا على فترة ملء الخزان بالشكل الذي نستطيع تحمله

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 8:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 8:01 م

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأزمة المتعلقة ببناء سد النهضة في إثيوبيا والموقف المصري من هذا الأمر.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الوطني للشباب، أنه لا بد أن تكون الدولة مستعدة تمامًا للتفاوض وتقديم حلول فيما يتعلق بهذه المسألة.

وتابع "السيسي" في الإطار ذاته، أنه "لا بد من الاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا على فترة ملء خزان السد، بالشكل الذي نستطيع معه تحمل الأضرار، ويجب أن نقدر حجم المياه التي نستطيع تحمل فقدانها، التي من الممكن أن نتوافق عليها".

وبدأت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر

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