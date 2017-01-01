علق الإعلامي عمرو أديب، على البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نتائج الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، قائلًا: "المؤشرات الرئيسية إن عدد الفقراء زادوا إلى 32% بدل 27%".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الاثنين: "ولكن يتحدثون في نفس التقرير عن زيادة إنفاق الأسرة المصرية، ومش فاهم التناقض ده إزاي، إزاي الفقر زاد والإنفاق برضة ارتفع" .

يذكر أن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، قد كشف اليوم الاثنين، بأن نسبة الفقراء في مصر بلغت ٣٢،٥% مقارنة ب٢٧،٨% في بحث الدخل والاتفاق السابق الذي تم في 2015.

وأوضح بركات، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام (2017/ 2018)، أن متوسط الإنفاق للأسرة ارتفاع ليصل إلى51.4 ألف جنيه خلال عام (2017-2018)، مقابل 36.7 ألف جنيه خلال عام (2015-2016).