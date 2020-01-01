مطار الكویت الدولي یستأنف رحلاته التجاریة بعد غد

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یستأنف مطار الكویت الدولي رحلاته التجاریة، بعد غد السبت، بعد توقفها يوم 13 مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا وفقا لاشتراطات السلطات الصحیة المعنیة في ھذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي في 29 یونیو الماضي على خطة من 3 مراحل لتشغیل الرحلات التجاریة في مطار الكویت ذهابا وإیابا اعتبارا من الأول من أغسطس 2020.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، أنه سیتم اعادة تشغیل الرحلات التجاریة بشكل تدریجي وفقا لما جاء به قرار مجلس الوزراء بشأن مراحل خطة العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة في البلاد.

وطبقا للوكالة، تبدأ المرحلة الأولى بعد غد وتستمر 6 أشهر بنسبة تشغیل لا تزید على 30% وعدد الركاب المتوقع لا یزید على 10 آلاف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 100 رحلة یومیا.

وتبدأ المرحلة الثانیة أول فبراير المقبل وتستمر أیضا 6 أشهر بنسبة تشغیل لا تزید على 60% وعدد الركاب المتوقع لا یزید على 20 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 200 رحلة یومیا.

وتبدأ المرحلة الثالثة والأخیرة أول أغسطس 2021 بنسبة تشغیل 100% وعدد الركاب المتوقع أكثر من 30 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 300 رحلة یومیا.

وكشف المدیر العام للادرة العامة للطیران المدني یوسف الفوزان، عن إصدار تعميم للبروتوكول الصحي للتشغیل التجاري في مطار الكویت الدولي والدلیل الإرشادي لممثلي الجهات التنفیذیة لإعادة تشغیل الرحلات التجاریة.

وقال الفوزان إن الإجراءات تضمنت ضرورة ارتداء المسافرین ومرتادي مبنى الركاب مستلزمات الوقایة والتعقیم المستمر، مع الالتزام بالتعلیمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقلیل اللمس قدر المستطاع.