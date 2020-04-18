 أولمبياد طوكيو تسجل إصابات قياسية جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ200 - بوابة الشروق
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أولمبياد طوكيو تسجل إصابات قياسية جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ200

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:11 ص

 سجلت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 27 إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19، مرتبطة بالألعاب الأولمبية خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة إصابات يومية قياسية منذ أن بدأت في إحصاء الحالات مطلع شهر يوليو الجاري.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات البالغ عددها 27، يرتفع العدد الإجمالي التراكمي إلى 220 شخصا، 18 من المقيمين في اليابان وتسعة من الخارج، ومن بينهم ثلاثة رياضيين. ومن إجمالي الإصابات اليومية، كان اثنان من الرياضيين ومسؤول على صلة بدورة الألعاب الأولمبية يقيمون في فقاعة القرية الأولمبية.
وقالت اللجنة المنظمة إن أحد الرياضيين المصابين موجود في فريق ألعاب القوى الأمريكي.. وكان الأمريكي سام كندريكس، بطل العالم مرتين في القفز بالزانة، قد انسحب من المباريات أمس بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.
وسجلت دورة الألعاب الأولمبية أكبر إحصائية يومية للإصابات الجديدة بالفيروس التاجي بعد يوم من إعلان العاصمة طوكيو عن 3865 إصابة جديدة، لتسجل بذلك رقماً قياسياً لليوم الثالث على التوالي، وتجاوز حصيلة الإصابات في اليابان الـ10 آلاف إصابة لأول مرة منذ بدء الجائحة.

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