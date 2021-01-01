تقرير: الرحلات المتعددة إلى الفضاء لها تأثيرات خطيرة على الغلاف الجوي للأرض

عندما أعلن جيف بيزوس عن رحلته إلى الفضاء الشهر الماضي ، قال: "إذا رأيت الأرض من الفضاء ، فإنها تغيرك. إنها تغير علاقتك بهذا الكوكب ، مع الإنسانية".



لفترة طويلة ، يمكن لرواد الفضاء فقط الحصول على هذه التجربة. لكن الملياردير الأمازون يحلم به منذ أن كان طفلاً.



في الأسبوع الماضي سافر بيزوس لفترة وجيزة إلى الفضاء في مركبة غريبة الشكل . كما سافر زميله الملياردير ريتشارد برانسون ، مؤسس مجموعة شركات فيرجن إلى حافة الفضاء في وقت سابق من هذا الشهر على متن رحلة فيرجن جالاكتيك.



و في العام المقبل، يخطط الملياردير إيلون ماسك للقيام برحلة فضائية.



بالنسبة لهؤلاء المليارديرات، فإن النجاح يعني قيام المزيد من المدنيين برحلات باهظة الثمن إلى الفضاء.



ولكن مع محدودية سعة الركاب لكل رحلة والآثار البيئية لانبعاثات الإطلاق (والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأحداث المناخية المتطرفة المتعلقة بالمناخ) ، فإن صناعة " السياحة الفضائية " المزدهرة ليست مستدامة.



يمكن أن تؤدي هذه الرحلات إلى زيادة تعرض البشر إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك الصداع، والدوخة، وصعوبة التنفس، والتعب، والاختناق، والتشنجات.



كما يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد النيتروجين إلى إضعاف قدرة الشخص على التنفس وزيادة تعرضه لأمراض الجهاز التنفسي والربو. وفقًا للحكومة الأسترالية، يمكن أن يتسبب التعرض طويل الأمد لأكسيد النيتروجين في الإصابة بأمراض الرئة المزمنة وتقليل حاسة الشم لدى الشخص .



حسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، فمن الصعب تحديد التأثير الكلي لإطلاق الصواريخ على الغلاف الجوي ، خاصة عندما تتوقع شركات مثل "فيرجين جالاكتيك" تقديم 400 رحلة فضائية سنويًا لكن الخبراء يقولون إن الانبعاثات لكل راكب من رحلة تعادل تقريبًا قيادة سيارة عادية حول محيط الأرض.



مشكلة كبيرة محتملة



وفقاً للأستاذ المساعد بجامعة لندن إلويس ماريه، فإن عملية الاشتعال والحرق غالبًا ما تولد غازات الدفيئة وبخار الماء والحرارة .



في حين أن عدد الرحلات الفضائية صغير مقارنة بالطيران التجاري طويل المدى فإن الفرق في ثاني أكسيد الكربون أعلى بكثير. فبدلاً من انبعاث طن واحد إلى ثلاثة أطنان من ثاني أكسيد الكربون لكل راكب، فإن الصاروخ الذي يحمل أربعة ركاب أو أكثر سينتج ما بين 200 إلى 300 طن من ثاني أكسيد الكربون.