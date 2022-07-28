انقطاع الكهرباء عن مبان عامة ومعالم في برلين بسبب أزمة الطاقة

انقطع التيار الكهربائي عن مجلس النواب والعديد من المباني العامة ومعالم العاصمة الألمانية برلين بسبب أزمة الطاقة.

وسادت حالة من الظلام ليلة أمس لأول مرة في مجلس نواب الولاية في حي وسط برلين، وهناك مؤسسات أخرى مثل كاتدرائية برلين أو حديقة لوستجارتن فقد استمر انقطاع التيار فيهما منذ يوم الاربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في مبان أخرى.

وأعلنت إدارة مجلس الشيوخ أنها مسؤولة عن 200 مبنى لم تعد مضاءة في الليل، ويشمل ذلك أيضا عامود ساحة النصر، وقاعة المدينة الحمراء وقصر شارلوتنبورج.

وقالت إنه سيتم تخفيف الإضاءة تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة أو والأربعة المقبلة، مضيفة أن هناك حوالي 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل.

وبلغت تكاليف الكهرباء حوالي 40 ألف يورو سنويا في المؤسسات التي يشرف عليها مجلس الشيوخ، وهو بمثابة الحكومة في ولاية برلين.