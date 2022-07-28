تعطل حركة القطارات في بريطانيا

أضرب نحو 5 آلاف من سائقي القطارات في بريطانيا عن العمل، اليوم السبت، في إطار حملة للضغط من أجل زيادة الأجور بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

والإضراب الذي تنظمه نقابة سائقي القطارات (إيه.إس.إل.إي.إف) لمدة 24 ساعة، ويشمل حوالي ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، هو ثاني إضراب كبير من نوعه هذا الأسبوع، وذلك بعد أن نظم 40 ألف عضو من نقابتي "آر.إم.تي" و"تي.إس.إس.إيه"، اللتين تمثلان عاملين آخرين بالسكك الحديدية، إضراباً كبيراً الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وأدى ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة من بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء.

ويبلغ تضخم أسعار المستهلكين حالياً 9.4%.

ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في "إضطراب كبير" في حركة القطارات طوال اليوم وصباح غدا الأحد، وفقاً لتقديرات شركة نتوورك ريل التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانيا.

وألغيت تقريباً جميع الرحلات التي يديرها سبعة من أصل 34 مشغلاً للقطارات في البلاد، بما يشمل الشبكات الإقليمية لجنوب شرق وشرق إنجلترا بالإضافة إلى خطوط المسافات الطويلة التي تربط لندن بجنوب غرب إنجلترا وشمال شرق إنجلترا وإدنبرة.

وتخطط نقابة (إيه.إس.إل.إي.إف) لتنظيم إضراب آخر ليوم واحد في 13 أغسطس المقبل.