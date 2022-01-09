وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى مقر الأمم المتحدة وكندا الأسبوع المقبل

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى مدينة نيويورك الأمريكية الأسبوع المقبل تعقبها زيارة إلى كندا هي الأولى التي تقوم بها الوزيرة لها.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية مساء اليوم السبت، أن الوزيرة ستشارك أولا في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين المقبل وتلقي كلمة فيها.

وبهذه المشاركة تؤكد ألمانيا من جانبها التزامها بالمعاهدة وتعيد تأكيد الحكومة الاتحادية على الالتزام بالنظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

وبحسب المعلومات المتاحة تلتقي بيربوك أيضا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

ووفقا لوزارة الخارجية الاتحادية تلقي بيربوك خطابا حول العلاقات عبر الأطلسي في المدرسة الجديدة بنيويورك يوم الثلاثاء المقبل ثم تناقش الموضوع مع الطلاب.

إضافة إلى ذلك توجه الوزيرة دعوة مشتركة مع نظيرتها السويدية، آن ليند، لعقد لقاء لندوة ستوكهولم لنزع السلاح النووي.

وتلتقي بيربوك بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في مونتريال يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أيضا أن تزور ميناء المدينة لتناقش موضوع الأمن الغذائي في العالم هناك.