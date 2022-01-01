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رد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، على الأنباء التي تترد بشأن حدوث مشادة بينه وبين قائد الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا" في مران الزمالك.

وحرص زيزو على الرد عن تلك الأنباء بطريقة ساخرة حيث نشر "ستوري" له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلاً لشيكابالا: "لبس التقسيمة هياكل منك حته"، لينفي حدوث مشادة بينه وبين شيكابالا.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الثاني وتسع نقاط عن الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.