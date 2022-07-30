ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في إيران إلى 61 شخصا

أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ لجمعية الهلال الأحمر في إيران مهدي ولي بور، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 61 شخصا، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال مهدي ولي بور إنه مع اكتشاف المزيد من الجثث جراء الفيضانات في الأيام الأخيرة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في البلاد منذ الأسبوع المنصرم إلى 61 شخصا، مضيفا أنه وفقًا لآخر تقارير الأشخاص المفقودين في جميع أنحاء البلاد، يوجد الآن 32 شخصًا مفقودًا، ويحاول عملاء جمعية الهلال الأحمر العثور عليهم.

وأوضح مهدي ولي بور أنه بحسب تحذير الأنواء الجوية، ستواصل جمعية الهلال الأحمر جاهزيتها حتى يوم الإثنين، مضيفا: "لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، بما في ذلك في فيروزكوه، بسبب احتمالية هطول مزيد من الأمطار، ويوصى المواطنون بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وكذلك على ضفاف الأنهار والقنوات".

وتسببت موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت قبل أيام، ولا تزال مستمرة في بعض المناطق، في فيضان بعض الأنهار، وفي سيول جارفة في غالبية المحافظات.

وأدت الأمطار على السفوح الجبلية شمالي العاصمة طهران إلى سيول وانهيارات في التربة في بعض المناطق.