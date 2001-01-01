 إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم عدة سيارات في الشرقية - بوابة الشروق
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إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم عدة سيارات في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 3:48 م | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 3:48 م

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر من رمضان - أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر من رمضان - أبو حماد أمام الصوب الزراعية.

وأسفر الحادث، عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

ونقل 6 من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي واثنان مصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.


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