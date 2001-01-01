إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم عدة سيارات في الشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر من رمضان - أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر من رمضان - أبو حماد أمام الصوب الزراعية.

وأسفر الحادث، عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

ونقل 6 من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي واثنان مصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.