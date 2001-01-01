وزير التعليم العالي يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات والمنشآت الطبية بجامعة بنها

افتتح أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عددا من المشروعات والمنشآت الطبية بالجامعة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جمال سوسة رئيس الجامعة، ومحمد الأشهب عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وعمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، ونواب رئيس الجامعة، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القليوبية.

واستهل الوزير، زيارته بافتتاح عدد من مشروعات التطوير بمستشفيات جامعة بنها، منها منظومة الغازات الطبية وتنك الأكسجين الحديث بسعة 20 ألف لتر بتكلفة 23 مليون جنيه؛ لخدمة جميع الأقسام بمستشفيات الجامعة، ومنظومة رفع وتخزين المياه لمباني المستشفيات بتكلفة 9 ملايين جنيه، والتي تضم 3 خزانات مياه، سعة كل خزان 20000 لتر مزود بمواتير رفع المياه، وشبكة صرف صحي، ومنظومة الإنذار المبكر بتكلفة 12 مليون جنيه، والتجهيزات الجديدة بمبنى كلية طب وجراحة العيون، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وافتتح عاشور، المرحلة الأولى والثانية من مبنى العمليات الموحدة، بتكلفة 89 مليون جنيه، ويضم المبنى 17 كبسولة جديدة، وإعداده وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويحتوي على عناية ِICU، ويضم 8 أسرة عناية مركزة، وغرف خدمات، وافتتاح مبنى العلاج الاقتصادي، والذي يضم 44 غرفة فاخرة بملحقاتها بتكلفة 18 مليون جنيه، ويتكون من 4 طوابق على مساحة 500 متر مربع، ويمثل طفرة كبيرة في مجال الخدمات الطبية الفندقية بمستشفيات جامعة بنها.

وتفقد الوزير، مبنى الجراحة الذي يتم تطويره بتكلفة تبلغ حوالي 140 مليون جنيه، وتركيب منظومة الإطفاء الذاتي للحريق بالرشاسات، ومنظومة سحب الأدخنة لمبنى الاستقبال، بتكلفة مليونين وستمائة ألف جنيه.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، ودورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.

وأشاد بما شهدته هذه المستشفيات من تطور غير مسبوق، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، وأصبح لدينا 120 مستشفى جامعيا حكوميا في مختلف التخصصات الطبية، وتحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

وأعرب عن سعادته بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة بنها، والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين المترددين عليها، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به جامعة بنها بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات، وبخاصة القطاعات الطبية والعلاجية.

وأوضح أن هذه الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتعكس حرص الدولة على المساندة المستمرة للجامعات للقيام بدورها العلمي والتعليمي والمجتمعي على النحو المطلوب.

ومن جانبه، أكد جمال سوسة، أن ما تشهده مستشفيات جامعة بنها من أعمال تطوير لزيادة القدرة الاستيعابية، وتقديم خدمات متميزة، ضمن الخطة الإستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير القطاع الصحي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية المصرية، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة بنها تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريضية القائمة على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بمستشفيات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية تحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين.

وأضاف أن أعمال التطوير تمثل أحد جهود الجامعة في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فيما يتعلق بمحور الصحة، والذي يستهدف النهوض بصحة المواطنين، مشيرًا إلى حصول مستشفيات الجامعة على تبرع بأجهزة طبية بقسم الرمد ومستشفى العيون بقيمة خمسة عشر مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الدخاخني، أن مستشفيات جامعة بنها شهدت خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في أدائها، وساهمت في تحسين الخدمات الطبية المقدمة، واستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية.

وبين أن عدد المترددين عام 2022 على العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ بلغ 700 ألف مريض، وبلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة والطوارئ 35 ألفا، وإجراء 300 ألف أشعة تشخيصية متنوعة، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها مستشفيات جامعة بنها.