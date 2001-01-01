جماعة الحوثي تعتزم إجراء تجارب لترسانتها العسكرية في بعض الجزر اليمنية

قال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، إن جماعته ستعمل في الأيام القادمة على تطوير ترسانتها العسكرية، وستجري في المستقبل تجارب في بعض الجزر اليمنية.



وأضاف في كلمة له خلال زيارة أجراها إلى محافظة المحويت(شمالا) "عدونا متغطرس متكبر لا يعرف إلا لغة القوة وسنعمل كل ما نستطيع لردع العدوان".وتستخدم جماعة الحوثي كلمة العدوان للإشارة الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية.



وأوضح المشاط، أن " اليمن يخوض حرب إرادات مع قوى العدوان الساعية لإفقار اليمنيين وإخضاعهم للجهل والجوع والحرمان لكن إرادة وصلابة وقوة أبناء اليمن هي التي منعت إرادة العدو".



واتهم المشاط التحالف باللجوء إلى الدعايات والأكاذيب بعد أن فشل في خياراته الأخرى وافتقر إلى أسلحة المواجهة.



وأشار إلى أن حربهم مع من وصفهم بـ"العدو" لا تقتصر على المواجهة العسكرية، قائلا: "نحن نخوض حرب إرادات فهو يريد لنا الموت ونحن نطلب الحياة بعزة".



كانت جماعة الحوثي قد صعدت من تهديداتها بالعودة إلى التصعيد العسكري بالتزامن مع تعثر التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الصراع الذي تشهده البلاد منذ نحو تسع سنوات.