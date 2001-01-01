قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في كأس مصر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على القائمة التي ستخوض مواجهة الداخلية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الداخلية على ستاد الكلية الحربية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الكأس.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: على معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل «كوكا» - محمد فخري - أليو ديانج - أحمد القندوسي - محمد مجدي «أفشة».

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر - رأفت خليل - بيرسي تاو - كريستو - محمود كهربا.