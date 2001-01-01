سيراميكا كليوباترا يرفض التفريط في إيبوكا

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رفض نادي سيراميكا كليوباترا، التفريط في خدمات النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق في انتقالات الصيف الجاري.

وتمسك سيراميكا باستمرار إيبوكا، ليقود هجوم الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع رحيل صلاح محسن وعودته إلى صفوف الأهلي من جديد.

وتلقى إيبوكا، عدة عروض بعد انتهاء إعارته لأهلي طرابلس الليبي، لكن سيراميكا تمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه.

وكان السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أبدى رغبته في استعادة صلاح محسن مرة أخرى في الموسم المقبل.

وتألق صلاح محسن مع سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة ضد المصري، حيث صنع هدفين وسجل هدفا.

كما ساهم اللاعب في بقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، بعدما قاد الفريق للفوز على بيراميدز (2-1)، والوصول للنقطة ال37.