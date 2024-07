أونروا: نزوح أكثر من 200 ألف شخص في غزة الأسبوع الماضي

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بنزوح أكثر من 200 ألف شخص في غزة، خلال الفترة ما بين 22 إلى 27 يوليو الجاري.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يواجهون حالة نزوح جديدة في قطاع غزة، مع اشتداد الحرب وإصدار السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الإخلاء».

Tens of thousands of people face new displacement in the #GazaStrip as the war intensifies and Israeli authorities issue more evacuation orders.



Between 22 and 27 July alone, over 200,000 people were displaced, says @UNOCHA.