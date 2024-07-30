أونروا: نزوح أكثر من 200 ألف شخص في غزة الأسبوع الماضي

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بنزوح أكثر من 200 ألف شخص في غزة، خلال الفترة ما بين 22 إلى 27 يوليو الجاري.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يواجهون حالة نزوح جديدة في قطاع غزة، مع اشتداد الحرب وإصدار السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الإخلاء».

Tens of thousands of people face new displacement in the #GazaStrip as the war intensifies and Israeli authorities issue more evacuation orders.



Between 22 and 27 July alone, over 200,000 people were displaced, says @UNOCHA. #Gaza needs a #CeasefireNow pic.twitter.com/MS00arT0S8 — UNRWA (@UNRWA) July 30, 2024

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والصاروخي وإطلاق النار على عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، تمكنت الطواقم الطبية من انتشال شهداء وجرحى بعد انسحاب آليات الاحتلال من منطقة بني سهيلا والقرارة شرق المدينة التي كانت متوغلة فيها منذ أسبوع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما انتشل مسعفون شهداء وجرحى من منزل المواطن ماهر أبو دقة الذي تعرض للقصف في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، كما استشهدت مواطنة وأصيب 6 آخرون بجروح إثر قصف شقة سكنية لمواطن من عائلة أبو شاويش بمدينة حمد غرب المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة في محيط خيام النازحين في منطقة أبراج حمد السكنية في خان يونس، وعلى منزل يعود لعائلة المصري في محيط مفرق التحلية بالمدينة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها بكثافة في محيط مدارس العودة التي تأوي نازحين شرق المدينة، وأطلقت طائرات مروحية للاحتلال النار على منازل المواطنين في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس.

وفي غزة، انتشل مسعفون جثامين 5 شهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال في شارع 8 بحي تل الهوا في المدينة، وشهيد آخر غرب دوار الصفطاوي شمال غزة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي الطوابق العلوية لعمارة الأصدقاء بمنطقة أنصار غرب المدينة.

وأطلقت آليات جيش الاحتلال الرصاص شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة وشمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف مدفعية الاحتلال وأطلقت النار وسط وشمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



