غلق مصنع وإعدام 25 طن مخللات فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بقيادة القائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الصالحية الجديدة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية ويعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم ضبط 14 طنا و463 كيلو مخللات لسوء التخزين، وتم إعدام 9 أطنان و750 كيلو أغذية مختلفة ومخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 4 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

