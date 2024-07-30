مصرع 24 شخصا في انهيارات أرضية جنوبي الهند

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم، مصرع 24 شخصا بحسب إحصاءات أولية، جراء انهيارات أرضية بمقاطعة كيرلا جنوب البلاد.

وذكرت سلطات المقاطعة أن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة للوصول إلى عشرات المواطنين العالقين جراء الانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وأضافت أن الإحصاءات الأولية تشير إلى مصرع 24 شخصا، بحسب ما نقلت صحيفة "هندستان تايمز" المحلية.

وفي منشور على منصة "إكس"، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن تمنياته بالسلامة للمصابين، مقدما العزاء لذوي الضحايا.

وأضاف أنه تواصل مع رئيس وزراء مقاطعة كيرلا، بيناراي فيجايان، وأكد له تقديمهم كافة الدعم المطلوب فيما يخص الكارثة الطبيعية.