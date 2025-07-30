 إسبانيا: رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات كبير غرب مدريد - بوابة الشروق
الأربعاء 30 يوليه 2025 9:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إسبانيا: رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات كبير غرب مدريد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 7:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 7:49 م

واصل مئات من رجال الإطفاء والمتطوعين في إسبانيا، ولليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، مكافحة حريق غابات مدمر غرب مدريد.

وتؤجج الرياح العاتية ألسنة اللهب في مقاطعة أفيلا، حيث تنتشر كميات كبيرة من الشجيرات القابلة للاشتعال في غابات غالبا ما تفتقر إلى الصيانة الكافية.

وتكافح فرق الإطفاء حريق غابات آخر في لاس أورديس، بمنطقة كاثيريس، فيما نقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة قولها إن نحو 200 شخص غادروا منازلهم كإجراء احترازي.

وأفادت صحيفة "إلباييس" الإسبانية بأن تقديرات استندت إلى بيانات من النظام الأوروبي لمراقبة الأرض "كوبرنيكوس".

وأشارت إلى أن نحو 3000 هكتار من الغابات والأدغال في منطقة كويفاس ديل بايي ، في مقاطعة أفيلا، تضررت بالفعل جراء الحرائق.


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