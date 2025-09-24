إيطاليا تدين الاعتداء على سفن بأسطول الصمود العالمي

أدانت إيطاليا بشدة الاعتداء بطائرات مسيرة على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع غويدو كروسيتو، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيطالية الأربعاء.

وأكد كروسيتو ضرورة حماية أشكال الاحتجاج السلمية التي تتوافق مع القانون الدولي في الأنظمة الديمقراطية.

وقال: "لا يسعنا إلا أن نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجوم الذي نفذه في الساعات القليلة الماضية أشخاص مجهولون حاليًا باستخدام طائرات بدون طيار على سفن أسطول الصمود التي تضم مواطنين إيطاليين".

وأشار إلى أن الفرقاطة متعددة الأغراض التابعة للبحرية الإيطالية "فاسان"، المتواجدة شمال جزيرة كريت، في طريقها إلى المنطقة لمساعدة مواطنيها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي عن الفلسطينيين، وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بواسطة طائرات مسيّرة.

ولم يتطرق الأسطول إلى توقيتات هذه الهجمات ولا الجهة المسؤولة عنها، فيما تلتزم إسرائيل الصمت، وهي التي هددت مرارا بمنع الأسطول من وصول غزة.

ومنذ أيام، تبحر عشرات السفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار نحو قطاع غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لاسيما مستلزمات طبية لقطاع غزة.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن (نحو 50) مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.



