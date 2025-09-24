الرئيس الأوكراني: القانون الدولي لا ينجح بدون أصدقاء أقوياء يمتلكون السلاح

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «القانون الدولي وحده غير كافٍ لردع من يختارون الحرب».

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء: «القانون الدولي لا ينجح بشكل كامل إلا إذا كان لك أصدقاء يتمتعون بالقوة ويمتلكون السلاح».

وتساءل: «ماذا يمكن للسودان أو الصومال أو فلسطين أن يتوقعوا من الأمم المتحدة أو النظام الدولي؟ لعقود من الزمن شهدنا فقط مجرد خطابات».

وأشار إلى أن الأمور في غزة تبقى «بدون مخرج» على الرغم من كل ما يحدث، كما أن سوريا مع كل التغيرات تناشد العالم تخفيف عبء العقوبات التي تثقل كاهلها، رغم أنها تستحق دعمًا أقوى من الأسرة الدولية.

وأكمل: «تستمر الحرب الروسية والناس يموتون كل أسبوع، لا وقف لإطلاق النار لأن روسيا ترفض ذلك، موسكو اختطفت آلاف الأطفال الأوكرانيين، واستعدنا بعضًا منهم، لكن إلى متى حتى يعود كل هؤلاء الذين سرقت طفولتهم؟».

وانطلقت في نيويورك، أمس الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.