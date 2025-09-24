صدور تحذير من إعصار لجزر الأزور فيما يتحرك جابريل باتجاه الأرخبيل

قال خبراء الأرصاد الجوية إن تحذيرا من إعصار صدر لجزر الأزور البرتغالية ذاتية الحكم، فيما اندفع الإعصار جابريل صوب مياه الأطلسي المفتوحة اليوم الأربعاء، وفي الطريق إلى الأرخبيل البركاني.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي إن العاصفة وهي من الفئة الثالثة من المتوقع أن تضعف ولكن سوف تقترب من جزر الأزور في وقت متأخر من غد الخميس، كإعصار مع احتمال أن تكون الأحوال الجوية المصاحبة له خطيرة مساء غد وبعد غد الجمعة.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن الأمواج الناتجة عن جابريل سوف تستمر وسوف تؤثر على برمودا والساحل الشرقي الأمريكي من نورث كارولينا شمالا وساحل كندا المطل على الأطلسي.

وفي شمال المحيط الأطلسي، تمركز جابريل على بعد 2068 كيلومترا غرب جزر الأزور اليوم الأربعاء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة يمكن أن تتسبب في فيضان ساحلي هائل في سلسلة الجزر وكذلك في أمواج عالية ومدمرة. ومن الخميس حتى الجمعة، قد يتسبب جابريل في هطول ما يصل إلى 13 سنتيمترا من الأمطار عبر وسط وغرب جابريل.

وقال المركز الوطني للإعاصير إن التحذير من إعصار صدر من جانب هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية.

وكان جابريل محملا برياح تبلغ سرعتها القصوى 185 كيلومترا وتحرك إلى الشرق الشمال الشرقي بسرعة 40 كيلومترا.