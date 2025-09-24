إيطاليا تقرر إرسال سفينة حربية لحماية أسطول صمود غزة بعد تعرضه لهجوم

أدان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، الأربعاء، بشدة الهجوم الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" الذي يحاول كسر الحصار على غزة وإيصال المساعدات، معلناً إرسال فرقاطة حربية إيطالية لتقديم المساعدة.

وقال ناشطون مشاركون في "أسطول الصمود" إنهم تعرضوا لهجوم إسرائيلي بطائرات بدون طيار، مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، أثناء الإبحار جنوبي اليونان، وأظهرت لقطات مصورة تعرضهم لهجوم.

وقال كروسيتو: "فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرّضت له قوارب أسطول الصمود منذ ساعات، والتي على متنها مواطنون إيطاليون، فإنني أعبر عن إدانتي الشديدة لذلك"، مشيراً إلى أنه "لم تُحدد هويات منفذي الهجوم حتى الآن"، وفقاً لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي أنه أمر الفرقاطة "فاسان" التابعة للقوات البحرية الإيطالية، والتي كانت تبحر شمال جزيرة كريت اليونانية، بـ"التدخل الفوري لتقديم المساعدة للمواطنين الإيطاليين الموجودين على الأسطول"، مشيراً إلى أن "الفرقاطة تتّجه بالفعل إلى المنطقة للقيام بأنشطة إنقاذ محتملة".

وأضاف الوزير أنه "تم إبلاغ الملحق العسكري الإسرائيلي في إيطاليا، وسفيرنا وملحقنا العسكري في تل أبيب، ووحدة إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الإيطالية" بإرسال هذه الفرقاطة.

ويشارك في الأسطول مواطنون إيطاليون، من بينهم نواب وأعضاء في البرلمان الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، إنها "أخطرت السلطات الإسرائيلية بضرورة أن تجري أي عملية مرتبطة بالقوات المسلحة الإسرائيلية بما يتوافق مع القانون الدولي ومبدأ الحذر المطلق".

وأضافت أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني "طلب من السفارة الإيطالية في تل أبيب جمع معلومات وإعادة تكرار طلبنا السابق للحكومة الإسرائيلية بضمان الحماية الكاملة للأفراد على متن ىهذه القوارب".

وقال "أسطول صمود العالمي" إنه تعرض لهجوم بـ"طائرات بدون طيار وهجمات على الاتصالات" خلال الليل. وأضاف أن "ما لا يقل عن 13 انفجاراً" سُمع على متن ومقربة عدة قوارب تابعة للأسطول، بينما أسقطت طائرات بدون طيار أو طائرات "أجساماً غير محددة" على 10 قوارب.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، لكن القوارب تضررت وتم تسجيل "تعطل واسع في الاتصالات".

ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر انفجاراً على إحدى السفن.

ويشمل الأسطول، الذي يضم عشرات القوارب من عدة دول، مساعدات إنسانية رمزية، بما في ذلك غذاء وأدوية موجهة للفلسطينيين في غزة.

وأبلغ الأسطول عن عدة هجمات منذ إبحاره من إسبانيا في الأول من سبتمبر، بما في ذلك هجومين بينما كانت بعض قواربه في المياه التونسية.

وقال "أسطول الصمود العالمي"، إن قافلته هي أكبر محاولة حتى الآن لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دام 18 عاماً.