ممدوح عباس: لا نريد أن نبكي على اللبن المسكوب ببيع فتوح

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه لا يؤيد فكرة بيع أو إعارة أحمد فتوح، لاعب الفريق، بعد أزمته الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على اللاعب وعدم التفريط فيه.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":" لم أفهم هذه الضجة المثارة حول أحمد فتوح، كابتن نادي الزمالك، فعقده لا يزال ساريًا، وهو عاشق للنادي".

وأضاف:" لست مع قرار إعارته أو بيعه، حتى لا نبكي على اللبن المسكوب".

وتابع:" بالإضافة إلى كونه كابتن الزمالك وظهيره الأيسر، فهو أيضًا الظهير الأيسر لمنتخب مصر، أشكركم".

وكان أحمد فتوح قد عاد للمشاركة في تدريبات الزمالك، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، وذلك بعد قرار جون إدوارد، المدير الرياضي بالنادي، وعبد الناصر محمد، مدير الكرة، بإيقافه وتغريمه مليون جنيه، مع إحالته للتحقيق، على خلفية حضوره حفلًا للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، رغم حصوله على إذن بمغادرة معسكر الفريق بداعي مرض خاله.