ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد، بالشرقية، مساء الخميس، القبض على عامل طعن زوجته 4 طعنات بالبطن والصدر، لتأخرها في إعداد الطعام بقرية "كفر حافظ"، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد.

استقبلت مستشفى "الزقازيق" الجامعي، "منى.ح.م" 30 سنة، ربة منزل، مُقمية بقرية "كفر حافظ"، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، مصابة بـ 4 طعنات بالبطن والصدر، وحالتها خطرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد.ال"، زوج المجني عليها، عامل، حيث تبين نشوب مشادة بينهما سببها تأخرها في إعداد وجبة "الغداء"، وتعدى عليها بالضرب وطعنها محاولًا قتلها.

تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.