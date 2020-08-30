مسئول الداخلية ببرلين: المصادمات خلال مظاهرات كورونا كانت متوقعة

وصف مسئول الداخلية في ولاية برلين الألمانية، أندرياس جايزل، الأحداث التي صاحبت مظاهرات اليوم، ضد قيود كورونا في العاصمة، بأنها كانت متوقعة وكان يمكن التنبؤ بها.

وقال "جايزل"، مساء اليوم السبت، في تصريحات لبرنامج "تاجيستيمين/ موضوعات اليوم" بالقناة الأولى للتلفزيون الألماني: "كان متوقعا ما حدث اليوم".

يذكر أنه لم تكن هناك مراعاة لقواعد التباعد في أغلب الأوقات ومن ثم كان لابد من فض المظاهرة.

وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في بعض الأماكن.

وكان جايزل حظر احتجاجات اليوم في وقت سابق، إلا أن المحاكم ألغت قراره.

وأضاف أنه لا بد أن يكون لديه موقف سياسي، لأنه كان من الممكن أن لا يكون احتشاد اليوم السبت، انتقادا لقرارات فردية معينة من جانب الحكومة بشأن كورونا، ولكن بالأحرى احتشادًا لمن يريدون التشكيك في نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر بصورة كاملة ومهاجمته.

وأوضح أن هؤلاء متظاهرون متطرفون، مبينا أنه لا يعتقد أن وقوفهم بعيدًا أمام هذه المعارضة كان سيخدم الديمقراطية.