«ساندوز ــ مصر» تطلق أدوية مثبطة للمناعة للمساعدة فى تحسين توافق الخلايا عند زراعة الأعضاء

أعلنت ساندوز مصر للأدوية عن إطلاق علاجين جديدين مثبطين للمناعة، أثبتا قدرة كبيرة على زيادة معدلات نجاح عمليات زرع الكبد والكلى، بالإضافة إلى تحسين النتائج الصحية للمرضى. وقد تم الإعلان عن إطلاق العلاجين الجديدين عبر الواقع الافتراضى على مدار يومين، حيث شهد اليوم الأول حضور مجموعة من أطباء الكلى تحت رعاية الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، بينما كان اليوم الثانى موجهًا إلى أطباء الكبد على مستوى الجمهورية.

وصرح سامح الباجورى، رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز مصر للأدوية: «لقد كانت تجربة إطلاق هذين العلاجين المثبطين للمناعة على الواقع الافتراضى أمرا جديدا بالنسبة لنا، ولكن من منطلق كوننا شركة رعاية صحية فإن حس المسئولية لدينا يستوجب اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية المرضى والأطباء خلال هذه الفترة الصعبة. ولأن زراعة الأعضاء تعتبر ضمن المجالات الحيوية الهامة بالنسبة لساندوز، فقد تحمسنا بدرجة كبيرة لما أتاحته هذه الفرصة من الإعلان إلكترونيًا عن إطلاق هذين الدواءين الجديدين من جوانب إيجابية لاسيما فيما يتعلق بإتاحة العلاج لعدد أكبر من المرضى، ووجود تغطية أكبر للرعاية الصحية الحكومية، وتوعية الأطباء المصريين بأحدث العلاجات المتوفرة، وهو ما يمنح المرضى شعورا متجددا بالأمل».

ويتوفر العلاجان المثبطان للمناعة، تاكروليموس (جرعة ٠.٥ و١ جم) ومايكوفينوليت موفيتيل (٥٠٠ مجم)، بالفعل فى العديد من الأسواق حول العالم، وقد أظهر كلاهما نجاحا ملحوظا فى تقليل نسب رفض الأعضاء المزروعة ودعم المرضى فى تحقيق جودة حياة أفضل. ولتوفير دواء تاكروليموس أهمية خاصة نظرا لدوره الحيوى والضرورى فى تعزيز معدلات البقاء للمرضى ونجاح عمليات زرع الأعضاء مقارنةً ببقية الأدوية المثبطة للمناعة. وقد تم إنتاج الدواءين وفقا لمعايير ساندوز العالمية الصارمة، واجتاز كل منهما اختبارات ومعايير جودة دقيقة، مما أدى لحصولهما على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية2. وفى هذا الصدد، صرح بيتر عفت، مدير القطاع الطبى بشركة ساندوز مصر: «لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم تطوير كلا العلاجين وفقًا للإرشادات الصارمة الخاصة بإنتاج الأدوية المثيلة4، التى تعد ضرورية لضمان استدامة نظم الرعاية الصحية. ففى الفترة ما بين عامى ٢٠٠٥ و٢٠١٥، أتاحت الأدوية المثيلة (خارج براءات الاختراع) الحصول على أدوية ضرورية بنفس الميزانية لضِعف عدد المرضى فى أوروبا5».

وأضاف سامح الباجورى، رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز مصر للأدوية: «يسعدنا أن نؤكد أن مصر قد تقدمت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظا فى عمليات زراعة الكلى والكبد، وهو ما أنقذ حياة العديد من المرضى».