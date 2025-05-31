حصد إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، جائزة هداف الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، في إنجاز هو الأول من نوعه في مسيرته.

وسجل اللاعب 13 هدفًا خلال الموسم، متفوقًا بفارق هدف واحد على أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، وبفارق هدفين عن ناصر منسي، مهاجم الزمالك، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وجاء وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وياو أنور، مهاجم البنك الأهلي، في المركزين الرابع والخامس برصيد 10 أهداف لكل منهما.

وعكس هذا التتويج الأداء المميز لإمام عاشور، الذي شارك مع الأهلي في 37 مباراة عبر مختلف البطولات هذا الموسم، مسجلاً 18 هدفًا ومقدمًا 9 تمريرات حاسمة.