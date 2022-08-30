كشف حقيقة فيديو اعتراض سيدة على دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على احدى صفحات موقع "فيس بوك"، يزعم خلاله أحد الأشخاص، اعتراض احدى السيدات على دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة.

وكان مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغا من ربة منزل مقيمة باحدى القرى بدائرة المركز؛ لتضررها من مستخدم احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"؛ لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر الصفحة المشار إليها، يظهر خلاله أحد الأشخاص يزعم اعتراض المبلغة على دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة، بسبب عدم قيامه بالاشتراك فى دفع ثمن المقبرة؛ وذلك على خلاف الحقيقة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أعمام المبلغة (3 أشخاص مقيمين بذات القرية)، بالاعتراض على دفن جثمان المتوفي بمقابر عائلتهم، لكونه ليس من عائلتهم وخشيتهم النزاع على ملكية المقبرة مستقبلاً، وتم التراضى بينهم وبين أسرة المتوفي، وتم دفن جثمان المتوفي المذكور بذات المقابر فى حينه ..وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.