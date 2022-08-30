الكرملين يحذر من عواقب منع الاتحاد الأوروبي لدخول السائحين الروس

حذر الكرملين الاتحاد الأوروبي من العواقب في حال فرض حظر واسع النطاق على دخول المواطنين الروس للكتلة الاوروبية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول في موسكو اليوم الثلاثاء إن روسيا لن تدع مثل هذا القرار يمر مرور الكرام، وسوف تحمي مصالح مواطنيها.

وأضاف "هذا قرار خطير للغاية يمكن أن يكون موجها ضد مواطنينا".

وأشار بيسكوف إلى أنه مع ذلك تتبنى دول الاتحاد الأوروبي مواقف مختلفة، في وصفه لما أسماه" بالدوافع المناهضة لروسيا" في بعض العواصم مما يظهر"افتقارا تاما للمنطق".

ويشار إلى أن هناك مناقشات دائرة منذ أيام بشأن ما إذا كان سوف يتم منع الروس من السفر للاتحاد الأوروبي لقضاء العطلات في الوقت الذي يموت فيه مواطنون في أوكرانيا بسبب أعمال موسكو.

وحتى الآن لا توجد سياسة أوروبية موحدة. وتعارض ألمانيا وفرنسا فرض حظر دخول واسع النطاق. في حين توقفت دول مثل جمهورية التشيك عن إصدار تأشيرات سفر جديدة للمواطنين الروس لبعض الوقت الآن.