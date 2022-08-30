رئيس جامعة بني سويف: إجراء أول حالة إزالة ورم عن طريق منظار المخ

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، نجاح فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات بني سويف الجامعية في إجراء جراحة دقيقة بالمنظار لطفل يعاني من ورم بالتجويف الثالث للمخ تسبب في انسداد لمسار السائل المخي.

وأوضح "منصور"، أنه تم إجراء العملية الجراحية بدقة عن طريق منظار المخ، وتم أخذ عينات من الورم وتركيب صمام مخي بريتوني عن طريق منظار نوع الورم، وتركيب صمام مخي بريتوني بالمنظار، وخرج الطفل بحالة جيدة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر إلى الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، من خلال السعي الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى، والحرص على تطوير وإضافة وحدات جديدة داخل المستشفى.

وأشاد الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، بالدور الذي يؤديه المستشفى في خدمة المجتمع السويفي تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مؤكدًا أن المستشفى تتميز عن غيرها من المستشفيات الأخرى، بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والتمريض ذوي الخبرة والكفاءة العالية، والذين يتميزون بدراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، وتم تشغيل وحدة مناظير المخ بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة لإجراء كافة العمليات الجراحية، موجها شكره للدكتور منصور حسن، على دعمه للقسم وتزويده بكل الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.

وشارك في إجراء العملية فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي مستشفيات بني سويف الجامعية وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور هاني محمد مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد منصور نائب جراحة المخ والأعصاب وفريق التخدير والتمريض بعمليات جراحة المخ والأعصاب.