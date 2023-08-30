احتفل أبطال فيلم حريم كريم 2 بالعرض الخاص المقام حالياً فى إحدى سينمات أكتوبر، بحضور مصطفى قمر وتيام مصطفى قمر وبشرى وداليا البحيري وعلا غانم.



وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض غداً الأربعاء 30 أغسطس، وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".



فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.





