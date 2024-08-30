قائمة إسبانيا لمواجهتي صربيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

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كشف لويس دي لافوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، عن قائمة فريقه للمواجهتين المرتقبتين أمام صربيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي المنتخب الإسباني أمام منافسه صربيا يوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر المقبل، ثم يلاقي سويسرا يوم الأحد الموافق 8 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة إسبانيا لمباراتي صربيا وسويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (آرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشيلسي).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو)، روبين لو نورماند (أتلتيكو مدريد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بلباو)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، باو توريس (أستون فيلا)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، بيبيلو (فالنسيا)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن)، بيدري (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة).

خط الهجوم: لامين يامال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، ايوزي بيريز (ريال بيتيس)، خوسيلو (الغرافة القطري).