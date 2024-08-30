منتخب التجديف يخوض جولة الإعادة بالتصفيات المؤهلة للنهائيات في بارالمبياد باريس

يخوض الثنائي المصري علي الزيني ومروة عبد العال، لاعبا المنتخب الوطني للتجديف البارالمبي، جولة الإعادة في التصفيات المؤهلة إلى النهائي "فاينال A" في بارالمبياد باريس 2024، الذي يقام في الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل.

وحقق الثنائي المصري المركز الخامس في سباق التصفية الأول، بزمن قدره 8:41 دقائق، في منافسة قوية جمعتهما مع منتخبات ألمانيا وبريطانيا والمكسيك والبرازيل.

وما زالت الفرصة قائمة أمام الثنائي المصري للتأهل إلى النهائي "فاينال A"، حيث سيشاركان غدًا السبت في إعادة التصفية في تمام الساعة 12:30 ظهرا، وفي هذا الدور يصعد أول مركبين في كل تصفية للفاينال A للمنافسة على ميداليات، وباقي المراكز تشارك في finale B لتحديد المراكز.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.