كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن خروج معظم المصابين بمستشفى الضبعة، بعد تحسن حالتهم، ولم يتبق سوى 9 حالات، لافتا إلى تحويل 7 حالات إلى مستشفى العلمين، بينما خرجت جميع الحالات في مستشفى رأس الحكمة عدا حالة واحدة، بصدد تحويلها إلى مستشفى العلمين.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى استمرار تواجد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل في موقع الحادث.

وأكد أن جرار القطار والعربات الثلاث ظلت سليمة نافيا اصطدام القطار بـ «تريلا أو لودر»، موضحًا أن العربات الخلفية هي التي انفصلت عن القطار.

وأشاد بدور أهالي مطروح وحرصه على توجيه الشكر لهم شخصيًا في موقع الحادث، مثنيا على الاستجابة السريعة من وزارة النقل التي وفرت حافلات لنقل الركاب، كما وفرت المحافظة وكذلك الأهالي «ميكروباصات» عند المستشفيات لنقل أي أسرة تخرج بعد تعافيها إلى وجهتها.

ورد على شهادات العيان حول وجود منحنى بموقع الحادث، قائلا: «ننتظر التقرير النهائي للجان الفنية التي تعاين، الفريق كامل الوزير يمر بنفسه على كل جزء على القضبان، خاصة مع وجود أجزاء (بوجي) من القطار انفصلت تمامًا عن العربات».

وأكد أن قطارًا آخر كان مر من نفس الموقع بسلام قبل الحادث بوقت قصير، مضيفا أن معظم الإصابات كانوا من المصطافين الذين يقضون إجازتهم الصيفية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار مطروح، 103 مصابين 87 مصابًا خرجوا من المستشفيات، مشيرا إلى استمرار 16 حالة في المستشفيات.

وأضاف أن من بين الـ 16 حالة هناك 3 حالات وضعها «غير مستقر»، بينما بقية الحالات وضعها الصحي مستقر وتستجيب للعلاج، إلى جانب 3 وفيات.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية في بيان، السبت، عن خروج عدد 7 عربات عن القضبان من القطار رقم 1935 في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب 2 عربة منها، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وتوجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إلى موقع حادث خروج سبع عربات عن القضبان من القطار القادم من مطروح إلى القاهرة، ووجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب فيه، والفصل الفوري لمن تثبت إدانته، كما تقدمت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص التعازي للمتوفين في الحادث.