انتقل فريق من النيابة العامة بمطروح إلى موقع حادث خروج سبع عربات من قطار الضبعة عن القضبان وانقلابها، لمباشرة التحقيقات في تحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وكان فريق من مكتب النائب العام بنيابة مركز الضبعة بمحافظة مطروح قد عاين موقع انقلاب سبع عربات ركاب بالقطار الروسي المكيف رقم 1935 في المنطقة بين قريتي الجلالة وفوكه شرق مرسى مطروح بنحو 88 كيلومتراً، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 94 راكباً.

وتم نقل 56 مصاباً وثلاث جثامين إلى مستشفى الضبعة المركزي، فيما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 36 مصاباً آخر، بواسطة سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الأهالي.