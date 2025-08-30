مصرع شاب صدمه القطار السريع أثناء عبوره السكة الحديد في أسوان

لقي شاب مجهول الهوية مصرعه، اليوم السبت، عندما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان.

وتلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغا يفيد باصطدام قطار بشخص مجهول الهوية بالقرب من مزلقان الكاجوج ووفاته في الحال.

وانتقلت إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف والمباحث، وتبين من المعاينة والفحص، اصطدام القطار بجثة شاب مجهول الهوية حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالقرب من مزلقان الكاجوج؛ ما أدى إلى وفاته.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو.