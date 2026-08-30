ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في غالبية البنوك المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

وارتفع سعر صرف العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري نحو 53 قرشًا، ليسجل 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع، مقابل 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات الأربعاء.

كما ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 44 قرشًا، ليسجل 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، مقابل 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية بنحو 45 قرشًا في البنك التجاري الدولي، ليسجل 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، مقابل 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية بنحو 55 قرشًا في بنك كريدي أجريكول، ليسجل 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع، مقابل 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، منذ نهاية تعاملات الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، مقابل 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بارتفاع نحو 50 قرشًا.