تبدأ فى الثانية عشرة ظهر الغد، بقاعة سينما الهناجر، اول اختبارات مسابقة «المواهب الذهبية» لذوى القدرات الخاصة والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم، وذلك فى إطار إعلان عام 2019 لدعم ورعاية ذوى القدرات.

بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 140 متسابقا من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، البحيرة، شمال سيناء، قنا، بورسعيد، مرسى مطروح والمنوفية، فى أفرع المسابقة: الغناء الفردى (89) مشتركا، الغناء الجماعى (21) فرقة غنائية، و(30) فى العزف الموسيقى.

تضم لجنة تحكيم المسابقة الدكتور مصطفى محمد، أ.د. محمد علاء فتحى، المايسترو د. مدحت عبدالسميع، فنانة الأوبرا د. نسرين رشدى، د. سحر أمين والفنان أحمد عبدالله.

تستمر الاختبارات أيام 2ــ3ــ7ــ8ــ9 أكتوبر، ويتم منح جوائز مالية وميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثة فى كل فرع فى حفل كبير بمشاركة الفائزين.