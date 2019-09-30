الرئيس التنفيذي الأفغاني عبدالله عبدالله: لن يتم إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

قال الرئيس التنفيذي الأفغاني عبدالله عبدالله، للصحفيين في كابول اليوم الاثنين، إنه لن يتم إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عبدالله عبدالله القول: "الأصوات التي حصلنا عليها الأعلى في هذه الانتخابات".

وطالب عبدالله عبدالله المفوضية المستقلة الانتخابات بإبطال الأصوات المزورة.

وكانت رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، حوا علم نورستاني، قد أعلنت مساء أمس الأول السبت، انتهاء التصويت "بنجاح" في انتخابات الرئاسة التي انطلقت صباح السبت.

ويشار إلى أن الانتخابات شهدت منافسة قوية بين عبدالله عبدالله والرئيس الأفغاني أشرف غني.

ويتقاسم غني وعبدالله السلطة في حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها بوساطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في أعقاب انتخابات رئاسية شابتها الفوضى والتلاعب عام 2014، حيث لم يتقبل نتيجتها الرئيس التنفيذي.