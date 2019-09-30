نجل جمال خاشقجي: لن أقبل أن تستغل قضية والدي للنيل من وطني وقيادتي



قال صلاح خاشقجي، نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي، في ذكرى رحيل والده: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن، وأعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله، للنيل من وطني وقيادتي".

وأضاف صلاح خاشقجي، في تغريدة له، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الاثنين: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من وطني وقيادتي، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

وتابع: "أكرر ما قلته سابقًا، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة، في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي، مخلصًا لله ثم الوطن وقيادته".