توقيع اتفاق لتعزيز التعاون المشترك بين الصين والسودان في المجال الصحي

وقع السودان والصين، اتفاقية في إطار الشراكة الذكية بين وزارة الصحة الاتحادية والسفارة الصينية بالسودان، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي.



وأكد وزير الصحة السوداني المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، في تصريح اليوم الأربعاء - التزام وزارته بتذليل كافة العقبات التي تواجه الكوادر الطبية الصينية الموجودة في السودان وحل مشاكلها.



وقال عبد الرحيم، إن الصين من الدول التي استجابت لنداء الطوارئ الخاصة بالسيول والفيضانات، ولمجابهة الأوبئة، معربا عن أمله في أن تمتد الشراكات من أن أجل تقوية النظام الصحي بالسودان.



من جانبه .. قال سفير دولة الصين بالسودان ما شين مين، إن الشراكة بين الصين والسودان، تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين والمشاركة في دعم القطاع الصحي في السودان.



وأشار السفير الصيني إلى وجود 3 مستشفيات صينية تقدم خدمات طبية للمواطنين السودانين، مؤكدا وقوف الصين حكومة وشعباً مع السودان.